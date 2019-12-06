Жительница Саратова погасила долг в банке из страха остаться в России

СЕГОДНЯ 11:51 2019-12-06T12:04:43+03:00

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Жительница Калининского района Саратовской области оплатила почти 50 тыс. рублей банковского долга после осознания невозможности полета в Турцию.

Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданка не отдала кредит, и в отношении нее вынесли постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ.

Она приобрела путевку на отдых, а покинуть страну не смогла. Только на границе женщина задумалась, что пора исправлять ситуацию, после чего отдала необходимую сумму.

После снятия ограничения должница смогла отправиться в путешествие.

В преддверии сезона новогодних праздников и отпусков Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области напоминает жителям региона о необходимости своевременной уплаты задолженностей во избежание применения мер принудительного взыскания.

ИСТОЧНИК KP.RU