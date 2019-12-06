Жительница Саратова погасила долг в банке из страха остаться в России
Жительница Калининского района Саратовской области оплатила почти 50 тыс. рублей банковского долга после осознания невозможности полета в Турцию.
Как рассказали «КП-Саратов» в областном УФССП, гражданка не отдала кредит, и в отношении нее вынесли постановление о временном ограничении в праве выезда за пределы РФ.
Она приобрела путевку на отдых, а покинуть страну не смогла. Только на границе женщина задумалась, что пора исправлять ситуацию, после чего отдала необходимую сумму.
После снятия ограничения должница смогла отправиться в путешествие.
В преддверии сезона новогодних праздников и отпусков Управление Федеральной службы судебных приставов по Саратовской области напоминает жителям региона о необходимости своевременной уплаты задолженностей во избежание применения мер принудительного взыскания.
ИСТОЧНИК KP.RU