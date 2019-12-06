2019-12-06T11:37:02+03:00
Общество

Владельца кафе в Красном Куте оштрафовали за подачу подозрительного мяса

Продукция лежала без документов
Дарья Вострикова
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Прокуратура Краснокутского района совместно с сотрудниками Юго-Восточного территориального отдела управления Роспотребнадзора по Саратовской области выявила нарушение соблюдения требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции» в местном кафе.

Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, мясо находилось в организации общественного питания без документов. Это могло стать причиной вспышки опасных заболеваний, что повредило бы жизни или здоровье граждан.

За это правонарушение предпринимателя оштрафовали на 20 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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