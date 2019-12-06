В Саратовской области за десять лет стало меньше сельских жителей

СЕГОДНЯ 09:20 2019-12-06T11:31:29+03:00

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Вчера, 5 декабря, начальник отдела статистики уровня жизни, населения, здравоохранения и обследования домашних хозяйств Саратовстата Виктория Саламут во время заседания Общественного совета при министерстве экономического развития Саратовской области рассказала о показателях движения населения в регионе.

Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, с момента проведения Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения области снизилась на 3%. Сельских жителей стало меньше на 8,5%, также изменилось распределение людей по территориям.

В 2010 в регионе насчитывалось 74,5% горожан, и 25,5% — сельских жителей. А по состоянию на 1 января 2019 года доля горожан выросла до 75,9%, доля же сельчан снизилась до 24,1%.

Всероссийская перепись населения 2020 года позволит более точно установить количество жителей в нашем регионе, а также их распределение по населенным пунктам.

Грядущая перепись 2020 года пройдет в цифровом формате. Жители Саратовской области смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на Едином портале государственных услуг. В регионе будут работать примерно 4,4 тыс. переписчиков, которые будут обходить жилые помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU