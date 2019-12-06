2019-12-06T11:31:29+03:00
Общество

В Саратовской области за десять лет стало меньше сельских жителей

Их число снизилось до 24,1%
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

Вчера, 5 декабря, начальник отдела статистики уровня жизни, населения, здравоохранения и обследования домашних хозяйств Саратовстата Виктория Саламут во время заседания Общественного совета при министерстве экономического развития Саратовской области рассказала о показателях движения населения в регионе.

Как рассказали «КП-Саратов» в Саратовстате, с момента проведения Всероссийской переписи населения 2010 года численность населения области снизилась на 3%. Сельских жителей стало меньше на 8,5%, также изменилось распределение людей по территориям.

В 2010 в регионе насчитывалось 74,5% горожан, и 25,5% — сельских жителей. А по состоянию на 1 января 2019 года доля горожан выросла до 75,9%, доля же сельчан снизилась до 24,1%.

Всероссийская перепись населения 2020 года позволит более точно установить количество жителей в нашем регионе, а также их распределение по населенным пунктам.

Грядущая перепись 2020 года пройдет в цифровом формате. Жители Саратовской области смогут самостоятельно заполнить электронные переписные листы на Едином портале государственных услуг. В регионе будут работать примерно 4,4 тыс. переписчиков, которые будут обходить жилые помещения.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балакове убившего отца шваброй с проводами парня хотят отправить в психбольницу
В саратовском театре оперы и балеты исполнили балет «Дон Кихот» с приглашенными солистами
Володин анонсировал строительство нового аэропорта в Балаково
Панков: Развитие промышленности в области выходит на новые горизонты
3,5 тыс. юрлиц и предпринимателей получили смс-оповещения с требованием оплатить задолженность за услугу по обращению с ТКО
Володин предложил властям Саратовской области поддерживать предприятие «РусГидро»
В Энгельсе уничтожат 1,5 тонны польских груш
Жительница Саратова погасила долг в банке из страха остаться в России
В Саратове Skoda Octavia сбила женщину задним ходом
В центре Саратова сгорел Mercedes
ООО «КВС» приглашает жителей домов «УК Сфера» за перерасчетами
Двоим полицейских-изуверам из Саратова продлили арест на два месяца
Жителя Базарно-Карабулакского района с маковой соломкой под курткой отправили лечиться
Студенты Президентской академии презентовали экологический проект полпреду Президента РФ в ПФО
Владельца кафе в Красном Куте оштрафовали за подачу подозрительного мяса
Вячеслав Володин сегодня будет работать в Саратовской области
В Саратове встали трамваи №9
Трофимовский мост полностью закрыли для саратовцев
В Балашовском районе водитель грузовика на скорости улетел в кювет
В Саратове суд решает вопрос о продлении ареста обвиняемому в убийстве Лизы Киселевой
В Саратове встали трамваи №10
В Саратове трамваи №11 ходят по сокращенному маршруту
В пользу ООО «КВС» взыскано более 3 млн рублей
Саратовцы бесплатно услышат арии из опер и романсы
Отключение отопления в Энгельсе перенесли на день
В Саратовской области за сутки под колеса автомобилей попали три пешехода
В Саратове рецидивист украл у знакомой планшет Apple
Саратовские «Крылья» взяли бронзу фестиваля детской следж-хоккейной лиги