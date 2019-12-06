В пользу ООО «КВС» взыскано более 3 млн рублей

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-06T09:11:48+03:00

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Снижение дебиторской задолженности — постоянная работа ООО «Концессии водоснабжения — Саратов». Регулярно компания обращается в Арбитражный суд с исковым заявлением о взыскании задолженности за коммунальные услуги. За последний месяц в число неплательщиков вошли 11 управляющих организаций: ООО «ДЕЗ-Поволжье», ООО «Быт-Сервис», ТСЖ «Миллеровское-1», ООО «Содружество» и другие.

Управляющая компания выступает в качестве абонента, получая услуги, потребляемые непосредственно собственниками и нанимателями жилых помещений и возмещает долги по предоставленным ранее ресурсам. В соответствии с законодательством Российской Федерации абонент наделен обязанностью производить оплату за потребленную питьевую воду и сброшенные сточные воды. В отношении потребителей, не исполнивших денежные обязательства, специалисты ООО «КВС» применяют комплекс мероприятий — от направления претензий до отключения от систем водоснабжения.

По решению Арбитражного суда с управляющих организаций взыскана задолженность на общую сумму порядка 3,3 млн рублей.

Напоминаем, что прямые расчеты в сфере ЖКХ стали возможны с апреля 2018 года. При заключении прямых договоров управляющие организации исключаются из схемы расчетов.

ИСТОЧНИК KP.RU