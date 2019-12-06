Саратовцы бесплатно услышат арии из опер и романсы

СЕГОДНЯ 09:11 2019-12-06T09:11:32+03:00

Изменить размер текста: A A

В саратовской городской библиотеке 8 декабря в 15:00 пройдет литературно-музыкальная гостиная.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, свою музыкальную программу представит вокально-оперная студия «Октава» ГАУК «Саратовский областной дом работников искусств».

В репертуаре исполнителей есть арии из опер и оперетт, романсы русских и западных классиков, народные песни.

Услышать произведения может бесплатно любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU