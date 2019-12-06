Саратовцы бесплатно услышат арии из опер и романсы
Концерт состоится в городской библиотеке
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В саратовской городской библиотеке 8 декабря в 15:00 пройдет литературно-музыкальная гостиная.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, свою музыкальную программу представит вокально-оперная студия «Октава» ГАУК «Саратовский областной дом работников искусств».
В репертуаре исполнителей есть арии из опер и оперетт, романсы русских и западных классиков, народные песни.
Услышать произведения может бесплатно любой желающий.
ИСТОЧНИК KP.RU