2019-12-06T09:11:32+03:00
Общество

Саратовцы бесплатно услышат арии из опер и романсы

Концерт состоится в городской библиотеке
Дарья Вострикова
Поделиться:
Изменить размер текста:

В саратовской городской библиотеке 8 декабря в 15:00 пройдет литературно-музыкальная гостиная.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, свою музыкальную программу представит вокально-оперная студия «Октава» ГАУК «Саратовский областной дом работников искусств».

В репертуаре исполнителей есть арии из опер и оперетт, романсы русских и западных классиков, народные песни.

Услышать произведения может бесплатно любой желающий.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Балакове убившего отца шваброй с проводами парня хотят отправить в психбольницу
В саратовском театре оперы и балета исполнили «Дон Кихот» с приглашенными солистами
Володин анонсировал строительство нового аэропорта в Балаково
Панков: Развитие промышленности в области выходит на новые горизонты
3,5 тыс. юрлиц и предпринимателей получили смс-оповещения с требованием оплатить задолженность за услугу по обращению с ТКО
Володин предложил властям Саратовской области поддерживать предприятие «РусГидро»
В Энгельсе уничтожат 1,5 тонны польских груш
Жительница Саратова погасила долг в банке из страха остаться в России
В Саратове Skoda Octavia сбила женщину задним ходом
В центре Саратова сгорел Mercedes
ООО «КВС» приглашает жителей домов «УК Сфера» за перерасчетами
Двоим полицейских-изуверам из Саратова продлили арест на два месяца
Жителя Базарно-Карабулакского района с маковой соломкой под курткой отправили лечиться
Студенты Президентской академии презентовали экологический проект полпреду Президента РФ в ПФО
Владельца кафе в Красном Куте оштрафовали за подачу подозрительного мяса
Вячеслав Володин сегодня будет работать в Саратовской области
В Саратове встали трамваи №9
Трофимовский мост полностью закрыли для саратовцев
В Балашовском районе водитель грузовика на скорости улетел в кювет
В Саратове суд решает вопрос о продлении ареста обвиняемому в убийстве Лизы Киселевой
В Саратове встали трамваи №10
В Саратовской области за десять лет стало меньше сельских жителей
В Саратове трамваи №11 ходят по сокращенному маршруту
В пользу ООО «КВС» взыскано более 3 млн рублей
Отключение отопления в Энгельсе перенесли на день
В Саратовской области за сутки под колеса автомобилей попали три пешехода
В Саратове рецидивист украл у знакомой планшет Apple
Саратовские «Крылья» взяли бронзу фестиваля детской следж-хоккейной лиги