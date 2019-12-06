В Саратовской области за сутки под колеса автомобилей попали три пешехода
В Саратовской области 5 декабря под колеса автомобилей попали три пешехода. Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, еще один случай произошел сегодня, 6 декабря.
На 305-м км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, в Саратовском районе, 56-летний водитель Scania G380 в составе полуприцепа, по предварительным данным, сбил 45-летнюю женщину.
Переходить дорогу гражданка не собиралась, однако находилась на проезжей части в одежде без световозвращающих элементов.
Женщину отпустили, назначив лечение. Все аварии произошли в темное время суток.
Граждан призывают быть внимательными, переходить дорогу строго в установленных местах, использовать световозвращающие элементы.
Водителей призывают соблюдать осторожность при подъезде к пешеходным переходам и заблаговременно снижать скорость.
ИСТОЧНИК KP.RU