2019-12-06T11:27:38+03:00
Происшествия

В Саратовской области за сутки под колеса автомобилей попали три пешехода

Все ДТП случились в темное время суток
Дарья Вострикова
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В Саратовской области 5 декабря под колеса автомобилей попали три пешехода. Как рассказали «КП-Саратов» в областном УГИБДД, еще один случай произошел сегодня, 6 декабря.

На 305-м км трассы, ведущей из Сызрани в Волгоград, в Саратовском районе, 56-летний водитель Scania G380 в составе полуприцепа, по предварительным данным, сбил 45-летнюю женщину.

Переходить дорогу гражданка не собиралась, однако находилась на проезжей части в одежде без световозвращающих элементов.

Женщину отпустили, назначив лечение. Все аварии произошли в темное время суток.

Граждан призывают быть внимательными, переходить дорогу строго в установленных местах, использовать световозвращающие элементы.

Водителей призывают соблюдать осторожность при подъезде к пешеходным переходам и заблаговременно снижать скорость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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