В Саратове рецидивист украл у знакомой планшет Apple

СЕГОДНЯ 08:50 2019-12-06T11:26:24+03:00

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Полиция Кировского района раскрыла кражу у 40-летней гражданки, Преступление произошло 16 октября.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, с 15:00 до 18:00 ее знакомый тайком унес из квартиры на улице Зарубина планшет фирмы Apple стоимостью свыше 3 тыс. рублей.

Выяснилось, что гаджет взял 34-летний рецидивист из Воронежской области.

Мужчина во всем признался, на него завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU