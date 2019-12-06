Саратовские «Крылья» взяли бронзу фестиваля детской следж-хоккейной лиги

СЕГОДНЯ 08:47 2019-12-06T09:05:13+03:00

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В Сочи 3 декабря завершился фестиваль детской следж-хоккейной лиги.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в матчах приняли участие 16 команд из разных уголков России.

- Организаторы мероприятия поделили клубы на четыре дивизиона: «Самые быстрые», «Самые меткие», «Самые рассудительные» и «Самые смелые», — сообщил Минобраз области.

Саратовская команда «Крылья», в которую входят учащиеся школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, заняла призовое третье место.

ИСТОЧНИК KP.RU