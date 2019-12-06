Саратовские «Крылья» взяли бронзу фестиваля детской следж-хоккейной лиги
В Сочи 3 декабря завершился фестиваль детской следж-хоккейной лиги.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в матчах приняли участие 16 команд из разных уголков России.
- Организаторы мероприятия поделили клубы на четыре дивизиона: «Самые быстрые», «Самые меткие», «Самые рассудительные» и «Самые смелые», — сообщил Минобраз области.
Саратовская команда «Крылья», в которую входят учащиеся школы-интерната для обучающихся по адаптированным образовательным программам, дети-инвалиды и дети с ограниченными возможностями здоровья, заняла призовое третье место.
ИСТОЧНИК KP.RU