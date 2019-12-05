ООО «КВС»: Продолжается перекладка коммуникаций по улице Усть-Курдюмская

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-05T16:43:37+03:00

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30 ноября ООО «Концессии водоснабжения — Саратов» приступило к перекладке внутриквартального водопровода по улице Усть-Курдюмская от улицы Шевыревская до улицы Державинская протяженностью 200 метров.

Компания уже заменила 102 метра изношенных коммуникаций. Работы по перекладке внутриквартального водопровода осуществляются бестраншейным методом прокладки.

Напомним, что по данному адресу в диспетчерскую службу поступали многочисленные звонки с сообщениями о наличии течей. Постоянные аварии и утечки воды приводили к таким негативным факторам, как прекращение бесперебойной подачи ресурса, затоплению примыкающей к месту утечки жилой территории и подвалов жилых домов.

В ООО «КВС» было принято решение о замене изношенных коммуникаций на современные полиэтиленовые трубы диаметром 225 мм в кратчайшие сроки. Материалы, используемые при изготовлении новых труб, позволяют повысить качество и бесперебойность питьевой воды.

Производство работ по перекладке водопровода планируется завершить до конца текущего года.

Напомним, в ноябре 2017 года между ООО «КВС» и администрацией города было подписано концессионное соглашение по модернизации объектов водоснабжения и водоотведения Саратова. Срок реализации соглашения составит 28 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU