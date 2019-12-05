Полпред Комаров о нацпроектах в Саратовской области: Реализуются достойно

СЕГОДНЯ 16:41 2019-12-05T16:59:21+03:00

Изменить размер текста: A A

Полпред президента РФ в ПФО Игорь Комаров по итогам закрытого совещания в правительстве Саратовской области по теме нацпроектов дал самую общую оценку их реализации на территории региона.

- Процесс реализации национальной стратегии президента в регионе организован достойно. Мы обсудили итоги 2019 года, поскольку он очень важен как первый год исполнения национальных проектов, в течение которого запускались все процессы, устранялись шероховатости, недостатки. Особое внимание мы обратили на объекты, которые запускаются в этом году. 13 уже введено, по остальным мы достаточно подробно обсудили завершающий этап. Уверен, они будут завершены до конца года, и люди увидят, что задачи, которые ставятся в рамках национальной стратегии, выполняются, — сказал Комаров.

По его оценке, риски по невыполнению ряда показателей у Саратовской области не исключительные, похожие проблемы и у других регионов.

- Особое внимание мы обратили на проекты, которые касаются здравоохранения и демографии, обсудили меры, необходимые для повышения рождаемости, снижения убыли населения. Достаточно подробно обсудили меры, которые необходимы, чтобы улучшить ситуацию. В целом по итогам года мы видим вопросы, которые необходимо решить, — подытожил Комаров.

Он рассказал, что сегодня в первой половине дня в рамках Ассоциации законодателей в Саратове обсудили вопросы поддержки участников долевого строительства.

- Мы обменялись опытом, проблемами, которые существуют в регионах ПФО, и дали предложения и законодательные инициативы для поддержки в решении вопроса. Второй вопрос не менее важный, в том числе для Приволжского федерального округа, он касается экологии. И бассейн реки Волга, и Камы, и Вятки нуждаются в оздоровлении. Поэтому сегодня прозвучали инициативы, которые предлагают комплексный подход к решению этих вопросов, — рассказал Игорь Комаров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/748021" frameborder="0"></iframe> Полпред Комаров о нацпроектах в Саратовской области.

ИСТОЧНИК KP.RU