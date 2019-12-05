2019-12-05T17:04:11+03:00
Общество

Полпред Комаров: Компромиссов в строительстве соцобъектов быть не может

Он потребовал соблюдать все требования по качеству
Екатерина Семенова
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Игорь Комаров и Валерий РадаевИгорь Комаров и Валерий РадаевФото: Александр Уриевский
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Полномочный представитель президента РФ в Приволжском федеральном округе Игорь Комаров сегодня, 5 декабря, провел в Саратове совещание по реализации национальных проектов.

Как сообщил корреспондент «КП-Саратов», Комаров особо подчеркнул, что в этом вопросе не должно быть компромиссов по качеству работ.

- Мы отдельно этот вопрос обсуждали, контрольным и правоохранительным органам дано поручение следить за исполнением в полной мере всех необходимых работ с должным качеством. Компромиссов в строительстве объектов, тем более социальных, тем более, если это касается детей — быть не может, — заявил полпред.

Полпред Игорь Комаров провел в Саратове совещание по реализации нацпроектов.

В то же время он отметил, что есть «напряженные задачи и напряженные сроки».

Этот вопрос был рассмотрен особо. Игорь Комаров заявил, что все требования контролирующих организаций по качеству и полноте выполняемых работ были соблюдены. Несмотря на то, что на совещании не было заявлено никаких негативных фактов, органы власти готовы мониторить ситуацию.

Игорь Комаров: Мы будем мониторить реализацию нацпроектов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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