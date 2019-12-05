В частном доме Красного Кута найден труп
По подозрению задержан двоюродный брат убитого
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В частном доме села Красный Кут найден труп.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».
Труп был обнаружен 3 декабря. На теле 41-летнего мужчины имелись следы насильственной смерти. Как определила экспертиза, причиной гибели стала тупая травма головы.
По подозрению задержан 31-летний двоюродный брат погибшего.
ИСТОЧНИК KP.RU