2019-12-05T12:47:25+03:00
Происшествия

В частном доме Красного Кута найден труп

По подозрению задержан двоюродный брат убитого
Екатерина Семенова
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В частном доме села Красный Кут найден труп.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, по данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего».

Труп был обнаружен 3 декабря. На теле 41-летнего мужчины имелись следы насильственной смерти. Как определила экспертиза, причиной гибели стала тупая травма головы.

По подозрению задержан 31-летний двоюродный брат погибшего.

ИСТОЧНИК KP.RU

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