Саратовец лишился Volkswagen за долг перед банком

СЕГОДНЯ 11:45 2019-12-05T11:49:36+03:00

Изменить размер текста: A A

Судебные приставы Фрунзенского районного отдела Саратова арестовали автомобиль местного жителя за долг в 400 тыс. рублей перед банком.

Как рассказали «КП-Саратов» в УФССП по Саратовской области, мужчина не отдавал деньги, хотя знал о возможных последствиях такого решения.

Запрос в учетно-регистрирующие органы показал, что у гражданина есть автомобиль марки Volkswagen, который арестовали.

Транспорт у него изъяли и передали представителю взыскателя. Теперь, если мужчина не отдаст деньги в установленный срок, имущество продадут в счет оплаты долга.

ИСТОЧНИК KP.RU