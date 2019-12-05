Владелец алкомаркета в Саратове больше года не платил зарплату сотрудникам

СЕГОДНЯ 11:47 2019-12-05T11:48:12+03:00

Во время расследования он погасил долги

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Во Фрунзенском районе Саратова бизнесмена будут судить за долги по зарплате.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, индивидуальный предприниматель не выплачивал работникам заработную плату с мая 2018 по сентябрь 2019 года.

За это время сумма долга трем сотрудникам составила 220 282 рубля. При этом возможность выплат имелась.

Бизнесмен является владельцем алкогольного магазина.

Уголовное дело возбуждено по материалам прокурорской проверки.

В ходе предварительного следствия коммерсант признал вину и полностью расплатился с долгами по зарплате. В суд направлено ходатайство о наказании в виде штрафа.

ИСТОЧНИК KP.RU