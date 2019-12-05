Ленинский район Саратова остался без тепла и горячей воды

СЕГОДНЯ 10:50 2019-12-05T11:36:18+03:00

Ограничения связаны с проблемой в работе котельной

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Сегодня, 5 декабря, ряд домов в Ленинском районе Саратова остался без отопления и горячей воды.

По информации портала teplo.energy, отключение электроэнергии на котельную, расположенную на Гвардейской улице, 1, спровоцировало отсутствие горячей воды в домах на улицах: Международная, 40, Мира, 29 и 29а, Гвардейская, 1, 1а, 3, 3а, 5.

Отсутствие подачи электричества на котельную, которая находится на Тверской улице, 40, вызвало отключение горячей воды на улицах: Дубовикова, 5, Тверская, 38, 40, 40а.

Кроме того, на проспекте 50 лет Октября, 83, 85, 85а, 85Б, 85г, 87, 87а, 87Б, 87в, 89, 89а, Саперной, 2, 4, 4а, 6, 6а, 8, 10, Тверской, 34, 36, 36а, 38а, 38Б отключили отопление. Причина — отсутствие подачи электроэнергии на котельные на проспекте 50 лет Октября, 85Б и 83.

ИСТОЧНИК KP.RU