2019-12-05T08:44:10+03:00
Происшествия

В Саратове женщина украла 24 тыс. рублей с прилавка овощного ларька

Деньги гражданка потратила на себя
Дарья Вострикова
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу из овощного ларька на улице Благодарова.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 ноября в 19:15, по словам 45-летней сотрудницы торговой точки, неизвестная женщина забрала с прилавка 24 тыс. рублей.

Вчера, 4 декабря, предполагаемую воровку задержали. Ей оказалась безработная 47-летняя гражданка, которая призналась, что потратила чужие деньги на себя.

На нее завели уголовное дело.

ИСТОЧНИК KP.RU

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