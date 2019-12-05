В Саратове женщина украла 24 тыс. рублей с прилавка овощного ларька
Деньги гражданка потратила на себя
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Полиция Ленинского района раскрыла кражу из овощного ларька на улице Благодарова.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 28 ноября в 19:15, по словам 45-летней сотрудницы торговой точки, неизвестная женщина забрала с прилавка 24 тыс. рублей.
Вчера, 4 декабря, предполагаемую воровку задержали. Ей оказалась безработная 47-летняя гражданка, которая призналась, что потратила чужие деньги на себя.
На нее завели уголовное дело.
ИСТОЧНИК KP.RU