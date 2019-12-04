2019-12-04T17:35:42+03:00
Общество

Гендиректор СГЭТ: Решение закрыть трамваи №№2, 5 и 7 — единственно верное

Состояние рельсов представляет угрозу для жизни пассажиров
Екатерина Семенова
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Генеральный директор МУПП «СГЭТ» Роберт Виньков считает, что горэлектротранспорт не умирает.

- Говорить об антитрамвайной риторике категорически нельзя, — уверен он.

Роберт Виньков напомнил, что сейчас в Саратове идет разработка линии скоростного трамвая по инициативе спикера Госдумы Вячеслава Володина. Кроме того, на постоянной основе частично модернизируется подвижной состав и оптимизируются маршруты.

- Также глава города Михаил Исаев высказывался о возможности в перспективе заменить часть троллейбусов электробусами. Это стратегически верный, но длительный с экономической точки зрения процесс, который займет не один год, — считает Виньков.

Он остановился на работе трамваев №№2, 5 и 7. По словам гендиректора СГЭТ, вагоны этих маршрутов перевозят слишком мало пассажиров, при том, что состояние рельсов представляет угрозу для жизни и здоровья граждан.

- За 11 месяцев 2019 года на данных маршрутах перевозилось всего, в среднем, 151 человек в день, а именно: маршрут №2 — 69 человек в день; №5 — 28 человек в день; №7 — 54 человека в день — сообщил Роберт Виньков.

В связи с этим глава Саратова принял «единственно верное в сложившейся ситуации решение о закрытии данных маршрутов до проведения капитального ремонта».

- Остается проблема недофинансирования перевозок, особенно льготных категорий граждан. Но даже в таких условиях делается все возможное, чтобы сделать поездку на общественном транспорте более комфортной для каждого пассажира, — уверен руководитель предприятия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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