Большегрузам запретили заезжать в Саратов

СЕГОДНЯ 15:57 2019-12-04T15:57:39+03:00

Ограничение действует с шести утра до десяти вечера

Изменить размер текста: A A

Транспорту с грузоподъемностью более 10 тонн запретили заезжать в Саратов с 06:00 до 22:00.

- Ограничение начало действовать с 1 декабря, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.

Запрет не распространяется только на международные перевозки, продуктов питания, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почты.

Также проезжать в любое время по Саратову может транспорт с грузами, необходимыми для ликвидации ЧС, и транспортные средства Минобороны РФ.

ИСТОЧНИК KP.RU