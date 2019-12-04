Большегрузам запретили заезжать в Саратов
Ограничение действует с шести утра до десяти вечера
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Транспорту с грузоподъемностью более 10 тонн запретили заезжать в Саратов с 06:00 до 22:00.
- Ограничение начало действовать с 1 декабря, — сообщили «КП-Саратов» в пресс-службе мэрии.
Запрет не распространяется только на международные перевозки, продуктов питания, животных, лекарств, горюче-смазочных материалов, семенного фонда, удобрений и почты.
Также проезжать в любое время по Саратову может транспорт с грузами, необходимыми для ликвидации ЧС, и транспортные средства Минобороны РФ.
ИСТОЧНИК KP.RU