В Саратовской области разыскивают уехавшего на велосипеде мужчину

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-04T15:26:12+03:00

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В Саратовской области ищут пропавшего 56-летнего мужчину.

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- Самигула Кинскалиев выехал в середине сентября на велосипеде из села Красная Речка Дергачевского района. С тех пор о нем ничего не известно, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД региона.

Мужчина имел при себе паспорт.

Если вы знаете информацию о местонахождении Самигулы, позвоните по телефонам: 02, 8 (84563) 2-18-59, 8 937-221-60-60.

ИСТОЧНИК KP.RU