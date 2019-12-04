В Саратове одновременно с рельсов сошли три трамвайных вагона

СЕГОДНЯ 13:28 2019-12-04T14:44:24+03:00

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В Ленинском районе Саратове встали трамваи №3.

Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», между остановками «2-я Дачная» и «Жиркомбинат» вагон сошел с рельсов.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.saratov.kp.ru/video/embed/747747" frameborder="0"></iframe> Трамвай сошел с рельсов в Саратове.

Вагоны стоят уже около часа. При этом пассажиры сообщают, что на остановке «Вишневая» сошли еще два вагона.

ИСТОЧНИК KP.RU