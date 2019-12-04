В Саратове одновременно с рельсов сошли три трамвайных вагона
Движение встало
На Вишневой вагон сошел с рельсовФото: Ольга Симонова
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В Ленинском районе Саратове встали трамваи №3.
Как сообщили «КП-Саратов» в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова», между остановками «2-я Дачная» и «Жиркомбинат» вагон сошел с рельсов.
Трамвай сошел с рельсов в Саратове.
Вагоны стоят уже около часа. При этом пассажиры сообщают, что на остановке «Вишневая» сошли еще два вагона.
.Фото: Ольга Симонова
ИСТОЧНИК KP.RU