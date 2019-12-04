В Саратове состоялось совместное заседание Палат сельских и городских поселений

СЕГОДНЯ 12:41 2019-12-04T12:43:52+03:00

Изменить размер текста: A A

3 декабря в зале заседаний Правительства Саратовской области состоялось совместное заседание Президиума Палаты сельских поселений и Палаты городских поселений.

С приветственным словом к присутствующим обратились вице-губернатор области Игорь Пивоваров, министр по делам территориальных образований области Сергей Зюзин, председатель Ассоциации «Совет муниципальных образований Саратовской области» Людмила Жуковская.

В число приглашенных вошли представители прокуратуры Саратовской области, Управления Министерства юстиции России по Саратовской области, Главного управления МЧС России по Саратовской области, Главного управления МВД России по Саратовской области и представители Поволжского института управления РАНХиГС Наталья Гегедюш и Анна Гребенникова.

.

В рамках повестки заседания Наталья Гегедюш выступила с докладом о развитии муниципальных образований с использованием потенциала местного сообщества, обозначив векторы работы местных администрации по вовлечению сельских старост, органов территориального общественного самоуправления (ТОС), социально ориентированных НКО, инициативных групп в проектную деятельность, а также предложив проработать организационно-функциональную модель проектного офиса муниципальных образований Саратовской области.

.

Доклад преподавателя ПИУ РАНХиГС стал завершающим этапом методического обеспечения реализации общественно полезного проекта «ШАГИ: школа активности, гражданственности, инициативы», которое кафедра государственного и муниципального управления Президентской академии осуществляла в период с сентября по ноябрь 2019 года. За это время эксперты от Поволжского института управления имени П.А. Столыпина выступили на четырех зональных учебно-методических слетах старост сельских населенных пунктов в Ртищево, Базарном Карабулаке, Красном Куте и с. Старая Порубежка.

ИСТОЧНИК KP.RU