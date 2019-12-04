В доме на Соколовогорской рухнул потолок в подъезде
В доме на улице Соколовогорская в Саратове рухнул потолок в подъезде.
Как сообщили «КП-Саратов» жильцы, ЧП случилось 3 декабря в доме №21.
По словам Ольги Мырсовой, здание было построено в 1952 году, однако до сих пор не признан аварийным.
При этом ранее жильцы били тревогу, писали в управляющую компанию (по данным МинЖКХ, дом обслуживает УК «Соколовогорская ЖЭК»), в Фонд капремонта, а также прокуратуру, но обращения ни к чему не привели. Якобы здание является объектом культурного наследия.
Однако недавно УК отказалась от дома, также выяснилось, что к культурному наследию он не относится
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В доме живут ветераны труда, «дети войны» и инвалиды.
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ИСТОЧНИК KP.RU