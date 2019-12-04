В доме на Соколовогорской рухнул потолок в подъезде

СЕГОДНЯ 09:52 2019-12-04T09:55:56+03:00

Изменить размер текста: A A

В доме на улице Соколовогорская в Саратове рухнул потолок в подъезде.

Как сообщили «КП-Саратов» жильцы, ЧП случилось 3 декабря в доме №21.

По словам Ольги Мырсовой, здание было построено в 1952 году, однако до сих пор не признан аварийным.

При этом ранее жильцы били тревогу, писали в управляющую компанию (по данным МинЖКХ, дом обслуживает УК «Соколовогорская ЖЭК»), в Фонд капремонта, а также прокуратуру, но обращения ни к чему не привели. Якобы здание является объектом культурного наследия.

Однако недавно УК отказалась от дома, также выяснилось, что к культурному наследию он не относится

Фото соцсетей

В доме живут ветераны труда, «дети войны» и инвалиды.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ:

В Саратове у жилой двухэтажки обрушилась крыша

Жильцы отказались от эвакуации

(подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU