Дорожные полицейские Саратова за два дня поймали восемь пьяных за рулем
Еще пятеро отказались «дышать в трубочку»
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В Саратове вечером и ночью 29 и 30 ноября проходил профилактический рейд «Нетрезвый водитель».
- За это время сотрудники ГИБДД поймали восемь пьяных водителей, пятеро отказались проходить медосвидетельствование, еще трое уже были лишены прав, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.
Дорожные полицейские просят не садиться за руль в состоянии опьянения, ведь это угрожает всем окружающим.
ИСТОЧНИК KP.RU