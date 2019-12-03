Дорожные полицейские Саратова за два дня поймали восемь пьяных за рулем

СЕГОДНЯ 11:16 2019-12-03T11:17:39+03:00

Еще пятеро отказались «дышать в трубочку»

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В Саратове вечером и ночью 29 и 30 ноября проходил профилактический рейд «Нетрезвый водитель».

- За это время сотрудники ГИБДД поймали восемь пьяных водителей, пятеро отказались проходить медосвидетельствование, еще трое уже были лишены прав, — сообщили «КП-Саратов» в Госавтоинспекции города.

Дорожные полицейские просят не садиться за руль в состоянии опьянения, ведь это угрожает всем окружающим.

ИСТОЧНИК KP.RU