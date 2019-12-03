В Энгельсе пропавшие мальчики прятались от спасателей
В поселке Приволжский Энгельса вчера вечером, 2 декабря, пропал 13-летний мальчик. Перед исчезновением он позвонил и сказал, что пошел кататься на коньках.
- При опросе одноклассников выяснилось, что он был с 14-летним другом. Их обоих начали искать, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.
Фото облспаса
Водолазы осмотрели каждый водоем и поля, по тревоге был поднят резерв центральной поисково-спасательной службы.
Ребят искали до шести утра вместе с собаками, а после решили свернуть операцию, чтобы уточнить данные о местонахождении по телефону.
Фото облспаса
Тогда-то подростки и вернулись домой. Полицейским «пропавшие» рассказали, что видели, как их ищут спасатели, и прятались от них.
Теперь мальчиками займется отдел ПДН.
ИСТОЧНИК KP.RU