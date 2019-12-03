2019-12-03T11:02:50+03:00
Происшествия

В Энгельсе пропавшие мальчики прятались от спасателей

Поисково-спасательные службы искали ребят до утра, а они самостоятельно вернулись домой
Ольга Симонова
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Фото облспасаФото облспаса
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В поселке Приволжский Энгельса вчера вечером, 2 декабря, пропал 13-летний мальчик. Перед исчезновением он позвонил и сказал, что пошел кататься на коньках.

- При опросе одноклассников выяснилось, что он был с 14-летним другом. Их обоих начали искать, — сообщили «КП-Саратов» в облспасе.

Фото облспаса

Фото облспаса

Водолазы осмотрели каждый водоем и поля, по тревоге был поднят резерв центральной поисково-спасательной службы.

Ребят искали до шести утра вместе с собаками, а после решили свернуть операцию, чтобы уточнить данные о местонахождении по телефону.

Фото облспаса

Фото облспаса

Тогда-то подростки и вернулись домой. Полицейским «пропавшие» рассказали, что видели, как их ищут спасатели, и прятались от них.

Теперь мальчиками займется отдел ПДН.

ИСТОЧНИК KP.RU

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