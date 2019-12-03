2019-12-03T10:32:38+03:00
Общество

В Балашове собачница обматерила соседку за высказанное замечание

Девушку оштрафовали на 1 тыс. рублей
Ольга Симонова
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В Балашове 26-летнюю девушку оштрафовали за мат в адрес соседки.

- 60-летняя женщина обратилась и попросила привлечь к административной ответственности соседку, которая 10 сентября оскорбила ее, — сообщили «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области.

Конфликт между двумя дамами разгорелся из-за того, что более молодая завела очередную собаку, хотя у нее их было уже несколько. Пожилая женщина сделала замечание, на что в ответ последовал поток ругательств.

В отношении бранящейся возбудили административное дело и оштрафовали на 1 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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