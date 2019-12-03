2019-12-03T10:21:33+03:00
Общество

Саратовские школьники выступили на конференции «Молодежь в науке»

Екатерина Семенова
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В ноябре на базе МОУ «Гимназия №7» Саратова для учащихся 5–11 классов общеобразовательных организаций в 17-й раз прошла муниципальная научно-практическая конференция «Молодежь в науке».

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Организаторами мероприятия выступили комитет по образованию администрации муниципального образования «Город Саратов», МКУ «Городской методический центр», МОУ «Гимназия №7» Саратова и Поволжский институт управления РАНХиГС.

Научная деятельность начинает привлекать все больше школьников, желающих развивать свой кругозор. Основная идея конференции заключается в вовлечении ребят в исследовательскую деятельность и подготовки школьников к дальнейшей ступени образования.

В работе конференции приняли участие более 100 учащихся школ Саратова. Оценивали участников экспертное жюри в составе учителей школ города, а также преподавателей Поволжского института управления имени П. А. Столыпина РАНХиГС.

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Эксперт-член жюри секции «Мировая художественная культура», профессор ПИУ РАНХиГС Андрей Коробов отметил, что все сообщения конференции заслуживают самых высоких оценок, выступления были насыщены интеллектуальным содержанием и презентовались в атмосфере очевидной заинтересованности их авторов и слушателей. Участники задавали много вопросов, разворачивалась активная дискуссия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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