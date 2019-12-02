Тело студента нашли в общежитии колледжа в Саратове
Юноша учился в архитектурно-строительном коллежде
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В общежитии саратовского колледжа умер студент.
Как сообщает портал «ЧП-Саратов», трагедия произошла в общежитии архитектурно-строительного колледжа, на 1-м Весеннем проезде, 14.
Известно, что молодой человек вселился около месяца назад и не имел конфликтов с однокурсниками. Ранее он проживал с сестрой.
Сейчас на месте работает полиция, следователи СУ СКР, медики. Устанавливаются обстоятельства трагедии.
ИСТОЧНИК KP.RU