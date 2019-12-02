Тело студента нашли в общежитии колледжа в Саратове

2 Дек. 21:37 2019-12-02T22:15:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В общежитии саратовского колледжа умер студент.

Как сообщает портал «ЧП-Саратов», трагедия произошла в общежитии архитектурно-строительного колледжа, на 1-м Весеннем проезде, 14.

Известно, что молодой человек вселился около месяца назад и не имел конфликтов с однокурсниками. Ранее он проживал с сестрой.

Сейчас на месте работает полиция, следователи СУ СКР, медики. Устанавливаются обстоятельства трагедии.

ИСТОЧНИК KP.RU