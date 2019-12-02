В Вольске ищут родных потерявшего память жителя Саратова

2 Дек. 20:52 2019-12-02T20:52:25+03:00

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В Саратовской области ищут родных 63-летнего мужчины.

Как сообщили «КП-Саратов» в отряде «Лиза Алерт», мужчина находится в больнице Вольска с ноября. О себе он ничего не помнит, но представляется именем Сергей Викторович Москвичёв.

По словам мужчины, он проживает в Саратове.

Все, кто могут знать этого человека, просят обратиться к поисковикам: инфорг Людмила 8-937-224-06-60.

ИСТОЧНИК KP.RU