В Саратове мужчина попался на мошенничестве в 700 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 16:24 2019-12-02T16:27:05+03:00

Он обещал избавить подозреваемого по делу о хищении от наказания

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В Саратове продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере.

Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 36-летний житель областного центра.

В октябре 2016 года в Саратове было возбуждено уголовное дело о крупном хищении. Под подозрению попал один из жителей города. К его матери обратился 36-летний мужчина, который предложил за 700 тыс. рублей помочь избежать уголовной ответственности. Якобы у него имелись необходимые связи в правоохранительных органах.

С ноября по декабрь 2016 года мужчина получил требуемую сумму, однако никому эти деньги не передал, а потратил.

Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ региона. Он был арестован.

ИСТОЧНИК KP.RU