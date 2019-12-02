В Саратове мужчина попался на мошенничестве в 700 тыс. рублей
В Саратове продолжается расследование уголовного дела по факту мошенничества в крупном размере.
Как сообщили «КП-Саратов» в СУ СКР региона, обвиняемый — 36-летний житель областного центра.
В октябре 2016 года в Саратове было возбуждено уголовное дело о крупном хищении. Под подозрению попал один из жителей города. К его матери обратился 36-летний мужчина, который предложил за 700 тыс. рублей помочь избежать уголовной ответственности. Якобы у него имелись необходимые связи в правоохранительных органах.
С ноября по декабрь 2016 года мужчина получил требуемую сумму, однако никому эти деньги не передал, а потратил.
Злоумышленника задержали сотрудники УФСБ региона. Он был арестован.
ИСТОЧНИК KP.RU