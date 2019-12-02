Прокуратура объявила предостережение чиновнику мэрии за плитку на проспекте Кирова

СЕГОДНЯ 16:05 2019-12-02T16:32:07+03:00

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Прокуратура Саратова проверила качество реконструкции проспекта Кирова и осталась недовольна.

Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в проверке участвовали специалисты министерства ЖКХ, контрольно-счетной палаты и полиции города.

- На протяжении всего проспекта неудовлетворительно уложена плитка, местами она вовсе отсутствует. Также на дорожках для маломобильных граждан зачастую попадаются люки, — отметили в прокуратуре.

Общая стоимость работ на проспекте составляет почти 228,3 млн рублей. Сумма частично выплачена.

Должностному лицу администрации объявлено предостережение.

ИСТОЧНИК KP.RU