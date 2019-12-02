Прокуратура объявила предостережение чиновнику мэрии за плитку на проспекте Кирова
Прокуратура Саратова проверила качество реконструкции проспекта Кирова и осталась недовольна.
Как сообщили «КП-Саратов» в ведомстве, в проверке участвовали специалисты министерства ЖКХ, контрольно-счетной палаты и полиции города.
- На протяжении всего проспекта неудовлетворительно уложена плитка, местами она вовсе отсутствует. Также на дорожках для маломобильных граждан зачастую попадаются люки, — отметили в прокуратуре.
Общая стоимость работ на проспекте составляет почти 228,3 млн рублей. Сумма частично выплачена.
Должностному лицу администрации объявлено предостережение.
ИСТОЧНИК KP.RU