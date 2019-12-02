В Энгельсе школьники выступили с концертом в честь Года театра
Также наградили победителей конкурса-фестиваля
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В Энгельсе на базе Центра по работе с одаренными детьми в МБОУ «СОШ №30» состоялся гала-концерт конкурса-фестиваля «Волшебный мир театра», посвященный Году театра в России.
Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в отборочных турах в номинациях декламация, вокальное и художественное творчество приняло участие более 300 обучающихся и воспитанников из 54 образовательных учреждений района.
Ребята показали свой артистизм, лучших из них наградили.
ИСТОЧНИК KP.RU