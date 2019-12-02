В Энгельсе школьники выступили с концертом в честь Года театра

СЕГОДНЯ 16:02 2019-12-02T16:31:18+03:00

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В Энгельсе на базе Центра по работе с одаренными детьми в МБОУ «СОШ №30» состоялся гала-концерт конкурса-фестиваля «Волшебный мир театра», посвященный Году театра в России.

Как рассказали «КП-Саратов» в администрации Энгельсского района, в отборочных турах в номинациях декламация, вокальное и художественное творчество приняло участие более 300 обучающихся и воспитанников из 54 образовательных учреждений района.

Ребята показали свой артистизм, лучших из них наградили.

ИСТОЧНИК KP.RU