В Саратове отметят Международный День инвалида
В Саратове 3 декабря пройдут мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в 11:00 в театре кукол «Теремок» для детей с ограниченными возможностями состоится спектакль «По щучьему велению». Пьесу посмотрят более 250 семей, воспитывающих детей-инвалидов.
В 12:00 в ДК «Россия» начнется областное мероприятие с участием представителей реабилитационных учреждений области и общественных организаций инвалидов «Грани души». В интегрированном концерте в рамках мероприятия примут участие творческие коллективы социозащитных учреждений региона.
ИСТОЧНИК KP.RU