В Саратове отметят Международный День инвалида

СЕГОДНЯ 15:52 2019-12-02T15:52:29+03:00

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В Саратове 3 декабря пройдут мероприятия, посвященные Международному Дню инвалидов.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве социального развития Саратовской области, в 11:00 в театре кукол «Теремок» для детей с ограниченными возможностями состоится спектакль «По щучьему велению». Пьесу посмотрят более 250 семей, воспитывающих детей-инвалидов.

В 12:00 в ДК «Россия» начнется областное мероприятие с участием представителей реабилитационных учреждений области и общественных организаций инвалидов «Грани души». В интегрированном концерте в рамках мероприятия примут участие творческие коллективы социозащитных учреждений региона.

ИСТОЧНИК KP.RU