В Саратове в День Неизвестного солдата возложат цветы к братской могиле на Воскресенском кладбище
Мероприятие пройдет 3 декабря
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В Саратове 3 декабря на Воскресенском кладбище в 9:00 состоится торжественное возложение цветов, приуроченное ко Дню Неизвестного солдата.
Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве внутренней политики и общественных отношений региона, там находится братская могила, где захоронено более 8 тыс. солдат и офицеров, погибших в ходе Великой Отечественной войны 1941–1945 годов, а также умерших в саратовских госпиталях и по пути к ним.
До определенного времени имена более 3 тыс. захороненных были неизвестны.
ИСТОЧНИК KP.RU