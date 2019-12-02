2019-12-02T16:06:54+03:00
Общество

Саратовские пловцы стали победителями всероссийских соревнований

В состязаниях приняли участие свыше 700 человек
Дарья Вострикова
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В Саранске с 26 по 30 ноября проходили всероссийские соревнования по плаванию «Резерв России».

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве молодежной политики и спорта Саратовской области, в состязаниях принимали участие более 700 спортсменов из 67 регионов.

Особо отличились два саратовских спортсмена: Артем Воробьев финишировал первым сначала в отборочном заплыве, а затем в финале на 400-метровке в комплексном плавании в своей возрастной группе — среди юношей 15-16 лет. Ангелина Никифорова выступала среди юниорок 15–17 лет и взяла золото на 200-метровке на спине, серебро на 400 метрах в комплексном плавании и бронзу на 200 метрах в комплексе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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