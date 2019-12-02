Саратовский Россельхознадзор в 2019 году проверил 812,7 тыс. тонн зерна
Управление Россельхознадзора по Саратовской области с 1 января по 30 ноября 2019 года проконтролировало 812,7 тыс. тонн подкарантинной продукции, вывозимой за рубеж.
Как рассказали «КП-Саратов» в надзорном ведомстве, экспортировали 578,1 тыс. тонн зерновых, зернобобовых, масличных и технических культур, а также 234,6 тыс. тонн продуктов переработки зерна, семян сельскохозяйственных культур и другой подкарантинной продукции.
Ее отгружали в 44 страны мира, наиболее крупные поставки приходятся на Азербайджан (366,8 тыс. тонн), Латвию (196,3 тыс.тонн), Иран (91,9 тыс.тонн).
Кроме того, из региона впервые экспортировали нут и муку в Ирак, шрот подсолнечный в Италию, сафлор в Республику Филиппины, крупы в Туркменистан и зерно проса в Австралию.
ИСТОЧНИК KP.RU