Министр промышленности Саратовской области посетил предприятие по производству лекарств для животных

СЕГОДНЯ 15:25 2019-12-02T15:27:12+03:00

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Министр промышленности и энергетики области Андрей Архипов посетил предприятие «Нита-Фарм» по производству лекарственных препаратов для ветеринарии, которое является участником национального проекта «Производительность труда и поддержка занятости».

Со слов руководителя, компания является не только крупнейшим отечественным производителем, но и осуществляет научную деятельность по разработке новых препаратов и совершенствованию формул зарубежных препаратов. Все технологии разрабатываются и внедряются силами компании, что позволяет обеспечивать доступность мировых достижений ветеринарной фармацевтики на отечественном рынке.

В рамках экскурсии министр и его заместители посетили производство инъекционных препаратов, физико-техническую лабораторию, а также познакомились с недавно запущенным цехом твердых лекарственных форм. Производство представляет собой более 15 тыс. кв. м, в том числе более 1 тыс. кв. м чистых помещений. Такие мощности позволяют выпускать более 1 млн продукции ежемесячно в соответствии с международными стандартами качества.

Руководство предприятия обратило внимание гостей на помещения микробиологической лаборатории, которые в общей сложности занимают более 350 кв. м. На сегодняшний день это уникальная по российским и мировым стандартам микробиологическая лаборатория, где в чистых помещениях классов А, В и С осуществляется полный микробиологический контроль продукции, сырья и материалов.

В ходе визита стороны обсудили перспективы развития предприятия, а также меры государственной поддержки инвестиций и экспорта.

ИСТОЧНИК KP.RU