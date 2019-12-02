Балаковские бизнесмены прошли обучение в «Школе предпринимательства»

СЕГОДНЯ 15:23 2019-12-02T15:56:42+03:00

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28 ноября в бизнес-инкубаторе Балаковского муниципального района в рамках реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» завершилось обучение действующих предпринимателей по федеральной образовательной программе АО «Корпорация «МСП» «Школа предпринимательства». В качестве спикера выступила сертифицированный тренер по программам Ирина Савина. В программе тренингов, стартовавшей с начала ноября, приняли участие начинающие и действующие предприниматели Балаковского муниципального района, желающие повысить свои финансовые и производственные показатели и оптимизировать затраты действующего бизнеса.

В ходе обучения участники разобрали актуальные вопросы по антикризисному управлению, маркетинговому и финансовому планированию, управлению человеческими ресурсами и товарно-материальными запасами.

В рамках образовательной программы участники получили возможность проанализировать действующий бизнес, выявить отклонения в используемых методах ведения собственного дела и составить план оптимизации.

В результате обучения предприниматели приобрели дополнительные навыки и знания для дальнейшей эффективной работы. По итогам прохождения федеральной образовательной программы «Школа предпринимательства» участникам вручили соответствующие сертификаты.

ИСТОЧНИК KP.RU