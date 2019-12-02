Мэр Саратова дал два месяца бизнесменам на смену вывесок
Глава Саратова Михаил Исаев встретился с бизнесменами.
Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на встречу собрались предприниматели, которые работают в Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах.
Темой обсуждения стали единые нормативы к внешнему виду фасадов. Было озвучено, что, несмотря на длительное внедрение дизайн-кода, сейчас лишь 60% бизнесменов заменили вывески.
- Если мы все вместе не будем благоустраивать наш город, у власти ничего не получится, — заявил Михаил Исаев.
Предпринимателям напомнили, что за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность. Однако им дали время — ближайшие два месяца — чтобы завершить все работы. До окончания этого срока штрафовать бизнесменов не будут.
ИСТОЧНИК KP.RU