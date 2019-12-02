Мэр Саратова дал два месяца бизнесменам на смену вывесок

СЕГОДНЯ 15:19 2019-12-02T16:00:24+03:00

Им дали срок, чтобы привести все в соответствие с дизайн-кодом

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Глава Саратова Михаил Исаев встретился с бизнесменами.

Как сообщили «КП-Саратов» в мэрии, на встречу собрались предприниматели, которые работают в Волжском, Фрунзенском и Октябрьском районах.

Темой обсуждения стали единые нормативы к внешнему виду фасадов. Было озвучено, что, несмотря на длительное внедрение дизайн-кода, сейчас лишь 60% бизнесменов заменили вывески.

- Если мы все вместе не будем благоустраивать наш город, у власти ничего не получится, — заявил Михаил Исаев.

Предпринимателям напомнили, что за нарушение правил благоустройства предусмотрена административная ответственность. Однако им дали время — ближайшие два месяца — чтобы завершить все работы. До окончания этого срока штрафовать бизнесменов не будут.

ИСТОЧНИК KP.RU