Саратовец получил срок за покупку наркотика по SMS

СЕГОДНЯ 14:41 2019-12-02T14:53:19+03:00

Изменить размер текста: A A

Суд признал 27-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели продажи.

Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в октябре 2019 года гражданин купил вещество через интернет, получив адрес через SMS-сообщение.

Он нашел 2,56 грамма дури и стал хранить у себя до задержания.

Мужчине дали 3,5 года условного срока и обязали выплатить штраф в 50 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU