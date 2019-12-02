Саратовец получил срок за покупку наркотика по SMS
Гражданина обязали выплатить штраф
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Суд признал 27-летнего саратовца виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков без цели продажи.
Как рассказали «КП-Саратов» в прокуратуре Саратовской области, в октябре 2019 года гражданин купил вещество через интернет, получив адрес через SMS-сообщение.
Он нашел 2,56 грамма дури и стал хранить у себя до задержания.
Мужчине дали 3,5 года условного срока и обязали выплатить штраф в 50 тыс. рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU