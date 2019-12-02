В Саратове прошли всероссийские соревнования по морскому многоборью

СЕГОДНЯ 14:37 2019-12-02T14:52:35+03:00

Один из наилучших результатов состязаний показали местные спортсмены

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С 29 ноября по 1 декабря в Саратове проходили всероссийские соревнования по морскому многоборью в дисциплине морское троеборье, которые были посвящены памяти саратовских тренеров: Юрия Гая, Александра Воронова, Бориса Башлыкова, Владимира Черемушкина, Михаила Фирсова, Владимира Слащина.

Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, соперники состязались в стрельбе из пневматического пистолета, беге на 800 метров, плавании на 200 метров.

В соревновании приняли участие более 400 человек из Республики Удмуртии, Астраханской и Воронежской областей и других субъектов РФ.

Саратовские спортсмены поднимались на пьедестал почета в каждой из шести категорий.

ИСТОЧНИК KP.RU