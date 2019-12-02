В Саратове прошли всероссийские соревнования по морскому многоборью
С 29 ноября по 1 декабря в Саратове проходили всероссийские соревнования по морскому многоборью в дисциплине морское троеборье, которые были посвящены памяти саратовских тренеров: Юрия Гая, Александра Воронова, Бориса Башлыкова, Владимира Черемушкина, Михаила Фирсова, Владимира Слащина.
Как рассказали «КП-Саратов» в мэрии, соперники состязались в стрельбе из пневматического пистолета, беге на 800 метров, плавании на 200 метров.
В соревновании приняли участие более 400 человек из Республики Удмуртии, Астраханской и Воронежской областей и других субъектов РФ.
Саратовские спортсмены поднимались на пьедестал почета в каждой из шести категорий.
ИСТОЧНИК KP.RU