У женщины в кафе Саратова безработный украл банковскую карту

СЕГОДНЯ 09:30 2019-12-02T09:30:08+03:00

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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 1 декабря, нашла предполагаемого вора.

- 31-летний подозреваемый днем 22 ноября в кафе на улице Лебедева-Кумача, 66 обокрал 36-летнюю женщину. Он забрал из кармана куртки банковскую карту, а потом расплатился ей на общую сумму 5 049 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.

Потерпевшая пошла в полицию только через два дня.

Правоохранители задержали безработного и ранее не судимого мужчину, который признался в преступлении.

ИСТОЧНИК KP.RU