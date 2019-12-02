У женщины в кафе Саратова безработный украл банковскую карту
Преступление произошло на улице Лебедева-Кумача
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В Ленинском районе Саратова полиция вчера, 1 декабря, нашла предполагаемого вора.
- 31-летний подозреваемый днем 22 ноября в кафе на улице Лебедева-Кумача, 66 обокрал 36-летнюю женщину. Он забрал из кармана куртки банковскую карту, а потом расплатился ей на общую сумму 5 049 рублей, — сообщили «КП-Саратов» в ГУ МВД области.
Потерпевшая пошла в полицию только через два дня.
Правоохранители задержали безработного и ранее не судимого мужчину, который признался в преступлении.
ИСТОЧНИК KP.RU