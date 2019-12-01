2019-12-01T20:48:37+03:00
Звезды

В Саратове состоялась премьера балета «Щелкунчик»

Билеты выкуплены на декабрь и январь
Армен Осипян
Поделиться:
Фото Армена ОсипянаФото Армена Осипяна
Изменить размер текста:

1 декабря в рамках VII Международного проекта «Звезды мирового балета в Саратове» на сцене театра оперы и балета состоялась премьера балета «Щелкунчик» П.Чайковского (либретто Кирилла Симонова на основе оригинального либретто Мариуса Петипа по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана).

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Спектакль выпускается при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. К работе над спектаклем был приглашен балетмейстер-постановщик – лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», заслуженный деятель искусств Республики Карелия – Кирилл Симонов. Дирижером-постановщиком выступил лауреат Государственной премии РФ, народный артист России – Юрий Кочнев. В хореографической партитуре балета Симонов к авторским балетным номерам присоединит текст Льва Иванова.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

С момента создания первого спектакля «Щелкунчик» в Саратове прошло 90 лет. Предыдущий был поставлен 1993 году балетмейстером Анатолием Дементьевым. Эта версия шла в театре 25 лет и выдержала более 250 спектаклей.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

В новой версии «Щелкунчика» задействована вся балетная труппа театра, а также много детей, совсем юных артистов «Студии классического балета Татьяны Картушиной». Для маленьких танцовщиков важно участие в репертуарных спектаклях, которое дает возможность ощутить таинство большой профессиональной сцены.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Полная чудес и волшебства сказка «Щелкунчик» неизменно ассоциируется с великой музыкой Петра Чайковского. Великий композитор, поистине, погружает зрителей в сказочный мир героев Гофмана.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Главные партии в новом спектакле исполняют солисты балета Кристина Кочетова (в партии Клары) и Алексей Михеев (в партии Принца).

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Постановка с первых минут завораживает зрителей изысканной хореографией и профессиональным исполнением партий. В премьерном спектакле в восторг в также приводят сценическое оформление и костюмы (художник-постановщик – заслуженный артист России – Сергей Болдырев, художник по костюмам Ольга Колесникова).

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Завораживающе и эффектно выглядел «вальс снежинок» в конце первого акта. Для испанского, восточного, китайского и русского танца были продуманы оригинальные и красочные костюмы.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

По сравнению с предыдущей постановкой в премьеру вводятся новые персонажи и номера. «Щелкунчик» также поразил зрителей своей масштабностью, оригинальными режиссерскими находками и присутствием волшебства. Балет Чайковского, безусловно, является главным новогодним символом. На премьерный показ билеты были выкуплены уже за десять дней. На оставшиеся постановки в декабре и январе билеты также проданы. Главный новогодний балет настолько востребован, что посмотреть его смогут лишь те, кто заранее позаботился о покупке билетов.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Во время поклона на сцену вышел балетмейстер-постановщик Кирилл Симонов. Первые зрители по достоинству оценили новую версию балета и щедро аплодировали исполнителям.

Фото Армена Осипяна

Фото Армена Осипяна

Продолжит проект «Звезды мирового балета в Саратове» спектакль «Дон-Кихот» (Л. Минкус). В главных партиях: Прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина и Премьер Национального балета Кубы, премьер балета Оперного театра Ниццы (L’opera de Nice) Луис Валле.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Нижняя Волга» в Саратове будет обслуживать трассы пяти регионов
Под Саратовом «Лада» с двумя детьми улетела в кювет
Саратовский «Кристалл» обыграл «Чебоксары»
Студент СГЮА завоевал золото на всероссийском турнире
Три человека пострадали в опрокинувшейся под Хвалынском «Ладе»
В Саратове перестали ходить два трамвайных маршрута
В центре Саратова столкнулись автобус и иномарка
После встречи с саратовской проституткой экс-полковник попал в реанимацию
В пруду парка «Патриот» в Энгельсе утонул рыбак-пенсионер
Саратов очищают от снега почти 200 единиц техники
Панков: «Единая Россия» ставит целью повышение качества жизни людей, развитие страны
Вода и рядом высоковольтный кабель: как живут жители Энгельса, во дворе которых энергетики оставили на два месяца ямы с кипятком
До конца дня в Саратовской области пройдет сильный снегопад
Два района Саратова проведут воскресенье без воды
В Саратове воспламенились гаражи на Ипподромной
1 декабря день рождения отмечает Алла Лосина
На саратовской трассе водитель Nissan X-Trail разбился при опрокидывании
Первый день зимы встретит снегом жителей Саратовской области