В Саратове состоялась премьера балета «Щелкунчик»

СЕГОДНЯ 20:48 2019-12-01T20:48:37+03:00

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1 декабря в рамках VII Международного проекта «Звезды мирового балета в Саратове» на сцене театра оперы и балета состоялась премьера балета «Щелкунчик» П.Чайковского (либретто Кирилла Симонова на основе оригинального либретто Мариуса Петипа по сказке Эрнста Теодора Амадея Гофмана).

Фото Армена Осипяна

Спектакль выпускается при поддержке Министерства культуры Российской Федерации. К работе над спектаклем был приглашен балетмейстер-постановщик – лауреат Национальной театральной премии «Золотая Маска», заслуженный деятель искусств Республики Карелия – Кирилл Симонов. Дирижером-постановщиком выступил лауреат Государственной премии РФ, народный артист России – Юрий Кочнев. В хореографической партитуре балета Симонов к авторским балетным номерам присоединит текст Льва Иванова.

Фото Армена Осипяна

С момента создания первого спектакля «Щелкунчик» в Саратове прошло 90 лет. Предыдущий был поставлен 1993 году балетмейстером Анатолием Дементьевым. Эта версия шла в театре 25 лет и выдержала более 250 спектаклей.

Фото Армена Осипяна

В новой версии «Щелкунчика» задействована вся балетная труппа театра, а также много детей, совсем юных артистов «Студии классического балета Татьяны Картушиной». Для маленьких танцовщиков важно участие в репертуарных спектаклях, которое дает возможность ощутить таинство большой профессиональной сцены.

Фото Армена Осипяна

Полная чудес и волшебства сказка «Щелкунчик» неизменно ассоциируется с великой музыкой Петра Чайковского. Великий композитор, поистине, погружает зрителей в сказочный мир героев Гофмана.

Фото Армена Осипяна

Главные партии в новом спектакле исполняют солисты балета Кристина Кочетова (в партии Клары) и Алексей Михеев (в партии Принца).

Фото Армена Осипяна

Постановка с первых минут завораживает зрителей изысканной хореографией и профессиональным исполнением партий. В премьерном спектакле в восторг в также приводят сценическое оформление и костюмы (художник-постановщик – заслуженный артист России – Сергей Болдырев, художник по костюмам Ольга Колесникова).

Фото Армена Осипяна

Завораживающе и эффектно выглядел «вальс снежинок» в конце первого акта. Для испанского, восточного, китайского и русского танца были продуманы оригинальные и красочные костюмы.

Фото Армена Осипяна

По сравнению с предыдущей постановкой в премьеру вводятся новые персонажи и номера. «Щелкунчик» также поразил зрителей своей масштабностью, оригинальными режиссерскими находками и присутствием волшебства. Балет Чайковского, безусловно, является главным новогодним символом. На премьерный показ билеты были выкуплены уже за десять дней. На оставшиеся постановки в декабре и январе билеты также проданы. Главный новогодний балет настолько востребован, что посмотреть его смогут лишь те, кто заранее позаботился о покупке билетов.

Фото Армена Осипяна

Во время поклона на сцену вышел балетмейстер-постановщик Кирилл Симонов. Первые зрители по достоинству оценили новую версию балета и щедро аплодировали исполнителям.

Фото Армена Осипяна

Продолжит проект «Звезды мирового балета в Саратове» спектакль «Дон-Кихот» (Л. Минкус). В главных партиях: Прима-балерина театра «Кремлевский балет» Екатерина Первушина и Премьер Национального балета Кубы, премьер балета Оперного театра Ниццы (L’opera de Nice) Луис Валле.

ИСТОЧНИК KP.RU