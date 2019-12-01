В Саратове перестали ходить два трамвайных маршрута
До улицы Осипова ходят «одиннадцатые»
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В Саратове сегодня, 1 декабря, перестали ходить трамваи №№11 и 3.
- В 13:05 движение «одиннадцатых» прервалось у остановки «ЦКР», — сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».
Теперь вагоны этого маршрута ходят от 6-го квартала только до улицы Осипова.
Также в 13:10 перестали ходить трамваи №3 в сторону 6-й Дачной из-за неисправности вагона. Инцидент произошел у остановки «По требованию».
ИСТОЧНИК KP.RU