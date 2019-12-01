В Саратове перестали ходить два трамвайных маршрута

СЕГОДНЯ 12:29 2019-12-01T12:29:51+03:00

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В Саратове сегодня, 1 декабря, перестали ходить трамваи №№11 и 3.

- В 13:05 движение «одиннадцатых» прервалось у остановки «ЦКР», — сообщили в группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте».

Теперь вагоны этого маршрута ходят от 6-го квартала только до улицы Осипова.

Также в 13:10 перестали ходить трамваи №3 в сторону 6-й Дачной из-за неисправности вагона. Инцидент произошел у остановки «По требованию».

ИСТОЧНИК KP.RU