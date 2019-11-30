2019-11-30T20:27:58+03:00
Происшествия

В Энгельсском районе Toyota Land Cruiser насмерть сбила пешехода

Авария произошла в поселке Пробуждение
Дарья Вострикова
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Сегодня, 30 ноября, в 18:30, 25-летний водитель Toyota Land Cruiser насмерть сбил пешехода на Придорожной улице 10 в поселке Пробуждение Энгельсского района.

Как рассказали «КП-Саратов» в ГИБДД по Саратовской области, гражданин шел в одном и том же направлении с машиной.

На вид погибшему было 30-35 лет, его личность устанавливается.

Обстоятельства произошедшего выясняются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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@TrueKPRU
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