2019-11-30T18:38:42+03:00
Общество

В Саратове изменено расписание трамваев №11

Ограничения продлятся один день
Дарья Вострикова
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Сегодня, 20 ноября, в Саратове на день изменяется расписание трамваев №11.

В профильной группе «Трамваи и троллейбусы Саратова» соцсети «ВКонтакте» уточнили, в какое время будут отправляться рейсы.

Так, уехать от Мирного переулка можно будет в 18:30, 18:50, 19:30, 20:00, 20:25, 21:00, от 6-го квартала в 18:50, 19:15, 19:45, 20:15, 20:45, 21:10, 21:45.

По окончанию времени у горожан есть возможность добраться на дежурных рейсах.

ИСТОЧНИК KP.RU

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