Эвакуация на штрафстоянку обойдется саратовцам в 2,1 тыс. рублей
Стали известны победители конкурса на эвакуацию автомобилей на штрафстоянки.
Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, итоги подведены 28 ноября.
В Саратове желание заниматься эвакуацией выразили три организации, но к отбору была допущена только одна: ООО «ТрансАвто». Она будет доставлять автомобили на штрафстоянку на улице Панфилова.
В Энгельсе победил ИП Соловьев В. П. Адрес штрафстоянки — поселок Пробуждение, улица Придорожная.
В соответствии с базовым тарифом, стоимость пребывания машин на штрафстоянках составит 2 160 рублей. А стоимость хранения — 40 рублей в час.
ИСТОЧНИК KP.RU