Эвакуация на штрафстоянку обойдется саратовцам в 2,1 тыс. рублей

СЕГОДНЯ 12:56 2019-11-29T13:36:26+03:00

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Стали известны победители конкурса на эвакуацию автомобилей на штрафстоянки.

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона, итоги подведены 28 ноября.

В Саратове желание заниматься эвакуацией выразили три организации, но к отбору была допущена только одна: ООО «ТрансАвто». Она будет доставлять автомобили на штрафстоянку на улице Панфилова.

В Энгельсе победил ИП Соловьев В. П. Адрес штрафстоянки — поселок Пробуждение, улица Придорожная.

В соответствии с базовым тарифом, стоимость пребывания машин на штрафстоянках составит 2 160 рублей. А стоимость хранения — 40 рублей в час.

ИСТОЧНИК KP.RU