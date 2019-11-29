Избран председатель реготделения «Педагогического общества России»

СЕГОДНЯ 11:44 2019-11-29T13:04:41+03:00

Им стал проректор СНИГУ

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В Энгельсе Саратовской области 29 ноября состоялась внеочередная конференция Саратовского областного отделения общественной организации «Педагогическое общество России».

Как сообщили «КП-Саратов» в министерстве образования региона, мероприятие прошло в школе №1. Участие в конференции приняли члены правления и председатели райотделений «Педагогического общества России».

Одним из вопросов стало избрание председателя областного отделения «Педагогического общества России». Тайным голосованием был избран Игорь Малинский, проректор по учебной работе Саратовского национального исследовательского государственного университета имени Н. Г. Чернышевского.

ИСТОЧНИК KP.RU