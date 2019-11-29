В правительстве Саратовской области произошли кадровые перестановки
Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Радаев
Ирина Бегинина
Изменить размер текста:
В Саратовской области назначен заместитель министра финансов Саратовской области.
Как сообщили «КП-Саратов» в Минфине, с 28 ноября им стала Ирина Бегинина. Соответствующее распоряжение №1069-р подписал губернатор Валерий Радаев.
В 1997 году Ирина Бегинина окончила Саратовскую государственную экономическую академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». После этого начала трудиться в Минфине. С 2019 года исполняла обязанности первого заместителя министра.
ИСТОЧНИК KP.RU