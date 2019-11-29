2019-11-29T11:12:54+03:00
Общество

В правительстве Саратовской области произошли кадровые перестановки

Соответствующее распоряжение подписал губернатор Валерий Радаев
Екатерина Семенова
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Ирина БегининаИрина Бегинина
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В Саратовской области назначен заместитель министра финансов Саратовской области.

Как сообщили «КП-Саратов» в Минфине, с 28 ноября им стала Ирина Бегинина. Соответствующее распоряжение №1069-р подписал губернатор Валерий Радаев.

В 1997 году Ирина Бегинина окончила Саратовскую государственную экономическую академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». После этого начала трудиться в Минфине. С 2019 года исполняла обязанности первого заместителя министра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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