2019-11-29T10:07:39+03:00
Общество

В декабре в Турках откроется модернизированный кинозал

Открытие пройдет в рамках реализации нацпроекта «Культура»
Дарья Вострикова
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В поселке Турки Саратовской области 12 декабря в рамках реализации нацпроекта «Культура», инициированного президентом России Владимиром Путиным, запланировано открытие модернизированного кинозала.

Как рассказали «КП-Саратов» в министерстве культуры Саратовской области, на работы Фонд кино выделил 5 млн рублей субсидии, а также были привлечены средства из районного бюджета и спонсорских организаций.

Сейчас в зале установлено современное проекционное и звуковое оборудование, экран и 150 кресел, напольное покрытие, двери и окна, устанавливаются сцену, работают над стенами.

Всего до конца этого года открытие новоформатных кинозалов ждут жители Калининского, Красноармейского, Духовницкого, Питерского и Федоровского районов.

ИСТОЧНИК KP.RU

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