Молодая крымчанка обокрала магазин в Саратове

СЕГОДНЯ 08:22 2019-11-29T10:00:23+03:00

Деньги она потратила на себя

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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из служебного кабинета магазина на Большой Казачьей улице в Саратове.

Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 ноября в 10:44 с заявлением обратилась 38-летняя женщина и рассказала, что кто-то унес 21 тыс. рублей.

Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 20-летняя безработная жительница Степного в Республике Крым.

Она призналась, что потратила чужие деньги на себя, после чего отправилась ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.

ИСТОЧНИК KP.RU