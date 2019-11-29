Молодая крымчанка обокрала магазин в Саратове
Деньги она потратила на себя
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Полиция Фрунзенского района раскрыла кражу из служебного кабинета магазина на Большой Казачьей улице в Саратове.
Как рассказали «КП-Саратов» в городском ГУВД, 21 ноября в 10:44 с заявлением обратилась 38-летняя женщина и рассказала, что кто-то унес 21 тыс. рублей.
Предполагаемую преступницу задержали, ей оказалась 20-летняя безработная жительница Степного в Республике Крым.
Она призналась, что потратила чужие деньги на себя, после чего отправилась ждать решения уголовного дела под подписку о невыезде.
ИСТОЧНИК KP.RU